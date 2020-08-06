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РБК
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.В источнике
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РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости07:40
URA.Ru

В России предложили сократить расходы на Крым

URA.Ru07:59
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32
Царьград

Минфин уготовил денежный удар по Крыму

Царьград05:03
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ05:01
Примечания

В Минфине РФ хотят сократить расходы на здравоохранение и образование

Примечания02:35
ФедералПресс

Минфин России предложил сократить расходы на Крым

ФедералПресс05:17

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
Российская газета06:34
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Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ruвчера в 15:20
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
57

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
6

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM05:59
5

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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