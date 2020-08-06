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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
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Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьградвчера в 13:57
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолец6 августа в 14:32
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01

В Хабаровске снизилось число участников акций протеста

Число участников несогласованных акций протеста в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снижается, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Хабаровске снизилось число участников акций протеста
Rambler News Serviceвчера в 03:39
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
ТАСС15:36