Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021–2022 годах.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьградвчера в 13:57
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
Deita.ru

Правительство решило сэкономить на Дальнем Востоке

Deita.ru7 августа в 05:34

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
118

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
797