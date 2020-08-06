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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
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ФедералПресс

Госпрограммы по развитию Дальнего Востока и Сибири потеряют часть финансирования

ФедералПресс21:36
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Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

News.ruвчера в 07:03
КП - Крым

В Крыму назвали причину сокращения финансирования региона

КП - Крымвчера в 11:39
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
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Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
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Кто мешает Белоусову: Раскол в правительстве гарантировал «два прыжка назад»

Царьградвчера в 15:12

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости01:57

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Российская газета19:58
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После взрыва в Бейруте экс-владельца судна с селитрой нашла полиция

Кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис сообщил, что в то время у россиянина были юридические проблемы как с властями Ливана, так и с клиентами, в результате чего были конфискованы селитра и судно.
Уралинформбюро01:20
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок Александр Лукашенко, президент Белоруссии По словам Лукашенко, для Путина было бы неприемлемо прибегать к предшественнику и советоваться по тому или иному вопросу.
Piter.tv00:47
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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