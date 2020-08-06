Минфин предложил сократить расходы на Крым
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Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
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