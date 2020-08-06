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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
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РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
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