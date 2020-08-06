Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьградвчера в 13:57
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
Deita.ru

Правительство решило сэкономить на Дальнем Востоке

Deita.ru7 августа в 05:34
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
10

NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
202

Родченков: бывший врач «Зенита» Пухов был частью государственной допинг-программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сообщил, что экс-глава медицинского штаба петербургского «Зенита» Сергей Пухов применял запрещённые препараты и методики.
RT на русском04:10

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
487

Силовики этой ночью пришли с обысками к участникам «бессрочного протеста»

Полиция нагрянула сразу по двум адресам: в Москве сотрудники отдела дознания пришли к Ивану Воробьевскому, в Подмосковье – к Ольге Мисик, где также находился другой активист Игорь Башимов.
Эхо Москвы04:03

Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, потребовал от местных властей предоставить ему документы о ремонте этого моста, а также распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости03:20
43