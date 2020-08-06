Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.