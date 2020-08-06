Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
Царьград

Кто мешает Белоусову: Раскол в правительстве гарантировал «два прыжка назад»

Царьградвчера в 15:12
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

В Приморье восьмимесячный ребенок погиб от сильнейшего ожога

Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину.
В Приморье восьмимесячный ребенок погиб от сильнейшего ожога
ВЕСТИ: Приморье20:02

Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
214

Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону высказался об украинских корнях, возможном побеге в Москву и разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Lenta.ruвчера в 09:02

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
3

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
21