Минфин предложил сократить расходы на Крым
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В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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