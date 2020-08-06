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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости07:40
Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьград09:33
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК08:16
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолец14:32
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крым07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ05:01

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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