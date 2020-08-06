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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд.В источнике
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Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьградвчера в 13:57
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
Deita.ru

Правительство решило сэкономить на Дальнем Востоке

Deita.ru7 августа в 05:34
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфакс14:00
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Кто победил на выборах в Белоруссии? За Лукашенко проголосовали 97%!

«Опросы на выходах с избирательных участков голосующих досрочно на выборах президента граждан Республики Беларусь дают 97 % за действующего президента Александра Лукашенко», - об этом сообщает «Белорусский инсайдер».
Avia.pro09:43

Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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