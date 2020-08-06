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BFM.ru
BFM.ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
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Кто мешает Белоусову: Раскол в правительстве гарантировал «два прыжка назад»

Царьградвчера в 15:12
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

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РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
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После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Федеральные коллеги поблагодарили омских медиков за борьбу по сохранению лабораторий

Опубликовано и решение, за которое единогласно проголосовали все 18 членов президиума Ассоциации "ФЛМ", присутствовавших на заседании: "Поддержать борьбу специалистов КЛД Омской области против приватизации лабораторной службы, выразить благодарность общественным организациям, проявившим солидарность с омскими коллегами в этом противостоянии".
РИА СуперОмсквчера в 09:31

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
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Законопроекты о выплатах детям от 16 до 18 лет и поддержке медиков рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Законопроекты депутаты планируют принять в понедельник в окончательном чтении, после этого их отправят на подпись врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.
Вести Иркутсквчера в 00:22
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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