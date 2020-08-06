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BFM.ru
BFM.ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
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Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
Царьград

Кто мешает Белоусову: Раскол в правительстве гарантировал «два прыжка назад»

Царьградвчера в 15:12
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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На Сахалине выходные обещают быть теплыми

Курильская гряда В субботу на Курилах пройдет небольшой дождь, ночью будет до +15°, на севере до 10 градусов выше нуля, в дневное время потеплеет до +20°. В воскресенье без осадков, температура ночью +15°, днем до +22°. В течение рабочей недели на севере гряды ожидается дождливая погода, будет прохладно.
РИА Сахалин-Курилы00:36

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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