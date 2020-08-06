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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

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Власти России захотели меньше тратить на Крым

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Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Украинские спецслужбы организовали провокацию в Белоруссии, в результате которой были задержаны 33 гражданина России, чтобы дискредитировать отношения между Москвой и Минском, а также ради экстрадиции на Украину участников боевых действий в Донбассе.
Известия17:54
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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