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РБК
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021–2022 годах.В источнике
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Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
КП - Крым

В Крыму назвали причину сокращения финансирования региона

КП - Крымвчера в 11:39
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Ведомости03:10
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Парламентская газета02:31

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за июль составила 65,6 млрд рублей

В июле 2020 года "Сбербанк" заработал чистую прибыль в размере 65,6 млрд рублей, рентабельность капитала за месяц составила 15,9%. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитной организации по РСБУ за семь месяцев 2020 года.
Finam.Ru03:04

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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