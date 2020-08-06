Минфин предложил сократить расходы на Крым
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Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021–2022 годах.В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 14:32