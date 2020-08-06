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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
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Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьград09:33
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Минфин готовит россиян к отказу от бесплатных медицины и образования

News.ru12:09
URA.Ru

В России предложили сократить расходы на Крым

URA.Ru07:59
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости07:40
ФедералПресс

Минфин России предложил сократить расходы на Крым

ФедералПресс05:17
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ05:01
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
1K

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
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Украина запросит у Белоруссии выдачу 28 задержанных в республике

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Белоруссии", - отмечается в сообщении ведомства.
ТАСС12:30
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У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер4 августа в 05:20
82

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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