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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

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Россия предложила Нидерландам повысить налоги на дивиденды

Целый ряд стран – Кипр, Мальта, Люгсембург, а теперь и Нидерланды – получили от Минфина России «письма счастья» с просьбой увеличить ставки налога на доходы в отношении дивидендов и процентов.
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Asteraвчера в 03:32
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