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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин пояснил намерения сократить расходы на здравоохранение и увеличить траты на чиновников

Газета.Ru10:03
News.ru

В Минфине пояснили сокращение трат на образование и медицину

News.ru10:37
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32
Московский Комсомолец

В России захотели давать меньше денег Крыму

Московский Комсомолец05:33
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08
REGNUM

За идею сокращения расходов на здоровье и образование надо спросить строго

REGNUM06:15
Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьград09:33

Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Коронавирусная простуда обеспечивает иммунитет от Covid-19

В работе ученых из Института иммунологии (Калифорния, США) было показано, что Т-клетки памяти, распознававшие простуду коронавирусной этиологии, также распознают некоторые перекрестные части вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.
Лечащий Врач04:10
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Тизер нового сериала с Бураком Денизом побил рекорды популярности

Видеотрейлер нового турецкого сериала «Незаконченный круг любви» устанавливает рекорд по количеству просмотров, а сам проект становится одним из самых обсуждаемых в сезоне еще до выхода в эфир.
Киноафиша России06:54

«Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах США

«В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», - сообщили в «Яндексе».
Rambler News Service07:56
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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