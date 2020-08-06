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BFM.ru
BFM.ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
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Кто мешает Белоусову: Раскол в правительстве гарантировал «два прыжка назад»

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Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

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После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

На провластном митинге в Минске включили песню «Перемен». Диджеи готовы к увольнению

В Минске на провластном митинге неожиданно заиграла песня группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца», сообщает сайт «Радио Свободы» (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента).
На провластном митинге в Минске включили песню «Перемен». Диджеи готовы к увольнению
Полит.рувчера в 14:59
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).
RT на русскомвчера в 14:26
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Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.comвчера в 11:06
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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