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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
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Газета.Ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Газета.Ru09:37
Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьград09:33
Московский Комсомолец

В России захотели давать меньше денег Крыму

Московский Комсомолец05:33
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08
News.ru

Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

News.ru07:03
REGNUM

За идею сокращения расходов на здоровье и образование надо спросить строго

REGNUM06:15
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
519

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Известия07:04
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
34

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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