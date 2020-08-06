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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
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Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьград09:33
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32
ФедералПресс

Минфин России предложил сократить расходы на Крым

ФедералПресс05:17
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08
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Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

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REGNUM

За идею сокращения расходов на здоровье и образование надо спросить строго

REGNUM06:15
Московский Комсомолец

В России захотели давать меньше денег Крыму

Московский Комсомолец05:33

Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Sports.ru09:35

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
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Путин утвердил поправки о кадастровой оценке. Что это значит

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки.
РБК04:14
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В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
RT на русском06:41

Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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