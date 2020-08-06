Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТК Звезда
ТК Звезда

Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости6 августа в 07:40
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ruвчера в 09:07
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крым6 августа в 07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолец6 августа в 14:32

Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Общественная служба новостейвчера в 01:43
48

Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Веснавчера в 07:58
2

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
705

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
РИА Новостивчера в 08:47
44

«Нафтогаз» поблагодарил сенаторов США за угрозы «Северному потоку — 2»

Украинский Нафтогаз поблагодарил американских сенаторов за письмо с угрозами в адрес оператора порта из-за поддержки строительства газопровода Северный поток — 2. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Политическая Экспертиза19:56
1

Redmi Note 7 Pro получил MIUI 12 в Китае

Например, смартфон Redmi Note 7 Pro на территории Китая уже получил обновление до прошивки MIUI 12, что является довольно неплохим показателем, ведь только недавно были новости о том, что компания решила обновить все свои относительно свежие устройства до новой операционной системы.
Megaobzor.comвчера в 12:34