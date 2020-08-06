Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТК Звезда
ТК Звезда

Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru09:07
Царьград

Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе

Царьградвчера в 09:33
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,3K

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
238

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
29

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
33

В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
275

У всех заместителей Алиханова в 2019 году сильно выросли доходы

Заместитель губернатора и министр спорта региона Наталья Ищенко зарегистрировала доход в 4 млн 214 тыс. (в 2018 году — 2 млн 659 тыс.), её супруг — 6 млн 350 тыс. У Натальи Сибирёвой доход увеличился больше чем на два миллиона — до 3 млн 445 тыс. Александр Рольбинов по итогам 2019 года заработал 3 млн 378 тыс. (в 2018 году — 2 млн 130 тыс.).
Новый Калининград.Ru12:01
15

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
3

«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ru11:34