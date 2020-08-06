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ТК Звезда
ТК Звезда

Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
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Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

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Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Китайские инновационные проекты столкнулись с недостатком инвестиций

Коронавирусная пандемия и экономическая война с США стали причиной сокращения инвестиций в инновационные проекты по разработке электроники в китайском Шэньчжене, 9 августа сообщает портал Nikkei Asian Review.
ИА Красная Весна04:43

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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