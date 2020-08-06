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ТК Звезда
ТК Звезда

Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
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Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьград8 августа в 13:57
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01
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Deita.ru7 августа в 05:34
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
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Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12

Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.
Интерфаксвчера в 15:15

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09