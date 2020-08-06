Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма
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Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
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Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов
Царьград8 августа в 13:57