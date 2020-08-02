Экономика

DP.RUDP.RUМинфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года. В частности, с ОПК предлагают снять 323 млрд рублей, с космоса – 60 млрд рублей. Расходы министерство предлагает сократить по программе "Обеспечение обороноспособности страны".
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
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Коммерсантъ02 августа в 08:02

Минфин предложил сократить оборонную программу

РИА Новости02 августа в 06:47
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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