Экономика
DP.RUМинфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года. В частности, с ОПК предлагают снять 323 млрд рублей, с космоса – 60 млрд рублей. Расходы министерство предлагает сократить по программе "Обеспечение обороноспособности страны".
Читать в источнике
Оценить264
с чего всё началось
Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.РИА Новости02 августа в 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Коммерсантъ02 августа в 08:02
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Футбол
«Если поставят левым защитником — буду играть левым защитником». Вагнер Лав вернулся и рассказал все
Эксклюзивное интервью легендарного Вани, который выиграл с ЦСКА 14 трофеев. История захода Вагнера Лава в «Кайрат» покрыта мраком тайны.
Матч ТВ 03:42
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Шоу-бизнес
Певица Анастасия пожалела о браке с Юлианом
Певица добавила, что, если бы можно было вернуться назад, то она не вышла бы замуж за Юлиана. Анастасия и Юлиан развелись в июне этого года.
НТВ 14:18
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Интернет
Google отключит Play Music в октябре
К концу этого года YouTube Music полностью заменит Google Play Music.
Игромания.ру 14:06
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Футбол
Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Далер Кузяев может сменить клуб.
LiveSport.ru 14:07
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
Общество
Путину пообещали решить проблему обманутых дольщиков за три года
На встрече с главой региона Путин подчеркнул необходимость решить «проблемы граждан — участников долевого строительства», которых, по его словам, в Московской области порядка 24,5 тысяч человек.
ИА Красная Весна 07:25
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна 12:22
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов
Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29