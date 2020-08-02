Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года. В частности, с ОПК предлагают снять 323 млрд рублей, с космоса – 60 млрд рублей. Расходы министерство предлагает сократить по программе "Обеспечение обороноспособности страны".

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

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