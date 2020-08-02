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DP.RU
DP.RU

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года. В частности, с ОПК предлагают снять 323 млрд рублей, с космоса – 60 млрд рублей. Расходы министерство предлагает сократить по программе "Обеспечение обороноспособности страны".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
РИА Новости2 августа в 06:47
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Минфин предложил сократить траты на оборонку

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Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

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«Обеспечение обороноспособности страны» могут удешевить

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В Минфине предложили сократить расходы на «оборонку» на 323 млрд рублей

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Власти РФ хотят сократить финансирование обороны

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