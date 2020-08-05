Экономика
ТАССМинфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.
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Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".ТАСС05:28
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