Экономика

ТАССТАССМинфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАССвчера в 05:28

Подробнее о событии

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08

Минфин уготовил денежный удар по Крыму

Царьград05:03

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известиявчера в 00:57

В Минфине РФ хотят сократить расходы на здравоохранение и образование

Примечания02:35

В Минфине предложили в 10 раз увеличить расходы на развитие электроники

АБН01:38

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
313
Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
5
Происшествия

В Бейруте оценили ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов.
Парламентская газета вчера в 05:47
600
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
1,5K
Политика

Зеленский на Донбассе рассказал, что возможные обстрелы — «это жизнь»

Rusvesna.su 05:45
Происшествия

В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке

Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, на которого на детской площадке упала бетонная плита.
ТАСС 02:25
69
Политика

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 04:29
668
Политика

В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской

В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
93
Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
722
Происшествия

На Кубани подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 августа 2020, 10:59 — REGNUM 125 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа.
REGNUM 03:59
1,3K
Политика

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
180
Происшествия

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

РИА Новости 03:49
3
Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
129
Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
294
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
71
Шоу-бизнес

Орбакайте продолжит заменять Хаматову в спектакле «Современника»

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте заявила, что готова выступить на сцене театра "Современник" в постановке "Двое на качелях".
Газета.Ru 05:17
63
Политика

Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК вчера в 11:37
605
Гаджеты

В России стартовали продажи первого маршрутизатора Huawei Wi-Fi 6+

Компания Huawei объявила о начале продаж в России серии маршрутизаторов Huawei WiFi AX3, получивших поддержку стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
iXBT.com 04:53
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru вчера в 09:01
852
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
14
Наука

Жирафы под угрозой. Большие травоядные со временем могут исчезнуть

SciencePop 01:25
Общество

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК 01:40
40
Культура

Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа

В 4-м сезоне на экранах зрители увидят новых героев. Среди них девушка младшего сына главной героини Тимофея.
Evo-rus.com 03:52
19
Армия и оружие

Украина примет участие в военных учениях Saber Junction–2020 в Германии

Известия 04:28
Политика

Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
44
Экономика

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
ТАСС 04:43
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
39
Футбол

«Ньюкасл» заинтересовался футболистом «Зенита» стоимостью 16 млн евро

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильмара Барриоса в 16 млн евро.
АБН 04:56
Наука

Найдено слабое место коронавируса

Lenta.ru 02:03
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное