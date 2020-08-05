Экономика
ТАССМинфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить708
с чего всё началось
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".ТАССвчера в 05:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Происшествия
В Бейруте оценили ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов.
Парламентская газета вчера в 05:47
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Происшествия
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, на которого на детской площадке упала бетонная плита.
ТАСС 02:25
Политика
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 04:29
Политика
В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской
В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Происшествия
На Кубани подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 августа 2020, 10:59 — REGNUM 125 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа.
REGNUM 03:59
Политика
Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
РИА Новости 03:49
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Орбакайте продолжит заменять Хаматову в спектакле «Современника»
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте заявила, что готова выступить на сцене театра "Современник" в постановке "Двое на качелях".
Газета.Ru 05:17
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК вчера в 11:37
Гаджеты
В России стартовали продажи первого маршрутизатора Huawei Wi-Fi 6+
Компания Huawei объявила о начале продаж в России серии маршрутизаторов Huawei WiFi AX3, получивших поддержку стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
iXBT.com 04:53
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК 01:40
Культура
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
В 4-м сезоне на экранах зрители увидят новых героев. Среди них девушка младшего сына главной героини Тимофея.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Экономика
ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки
Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
ТАСС 04:43
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Футбол
«Ньюкасл» заинтересовался футболистом «Зенита» стоимостью 16 млн евро
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильмара Барриоса в 16 млн евро.
АБН 04:56
Наука
Найдено слабое место коронавируса
Lenta.ru 02:03