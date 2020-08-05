Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

с чего всё началось

В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

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