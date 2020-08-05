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ТАСС
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАСС05:28
Подробнее о событии
Царьград

Сократить расходы на образование и медицину? Жители России ответили Минфину «предложением получше»

Царьград13:16
Lenta.ru

В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование

Lenta.ru10:02
URA.Ru

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

ТАСС05:28
Известия

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57
ИА Красная Весна

Минфин предложил урезать расходы на развитие образования и здравоохранения

ИА Красная Весна07:53
ПРАЙМ

Минфин предложил урезать средства на развитие атомной отрасли России

ПРАЙМ00:00
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС13:12
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В Минске на время митинга Светланы Тихановской назначили празднование Дня железнодорожных войск. Она не отказалась от акции

6 августа власти Минска планируют провести праздничное мероприятие ко Дню железнодорожных войск в парке Дружбы, говорится в ответе городской администрации, который опубликовал активист Алексей Киреев.
Дождь12:59
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьервчера в 02:08
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
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Ученые выяснили, как сон защищает память человека

По словам ученого, результаты исследования могут привести к разработке новых методов стимуляции во время сна для улучшения памяти и обучения, это может быть особенно важно для людей пожилого возраста и лиц с нарушениями памяти.
Evo-rus.com10:24
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