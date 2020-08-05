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ТАСС
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАСС05:28
Подробнее о событии
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Сократить расходы на образование и медицину? Жители России ответили Минфину «предложением получше»

Царьград13:16
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

ТАСС05:28
ИА Красная Весна

Минфин предложил урезать расходы на развитие образования и здравоохранения

ИА Красная Весна07:53
Lenta.ru

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Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

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