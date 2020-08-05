Экономика

ТАССТАССМинфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать244
с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАСС05:28

Подробнее о событии

Минфин РФ усугубляет противостояние между Москвой и регионами – мнение

REGNUM08:50

Сократить расходы на образование и медицину? Жители России ответили Минфину «предложением получше»

Царьград13:16

В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование

Lenta.ru10:02

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАСС15:32

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28

Минфин предложил урезать средства на развитие атомной отрасли России

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Авто

Kia Rio стала самой продаваемой иномаркой в РФ до 1 млн рублей

Новые автомобили 10:27
45
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
586
Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6227 инфицированных, выздоровело 4458 человек.
Рифей-Пермь 11:37
43
Игры

Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold

Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
2
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
4
Здоровье

3 пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

По состоянию на 4 августа в крае зарегистрировано 3 смертельных случая среди пациентов с коронавирусом, 1 из них – от COVID-19.За весь период скончалось 227 человек; от коронавирусной инфекции всего скончалось 90 человек, по иным причинам смерти – 134 человека; на экспертизе – 3 человека.
Катунь 24 вчера в 04:06
1
Происшествия

В одном из районов Новосибирска загорелась мусорная свалка

Новосибирск, 5 августа 2020, 06:25 — REGNUM В Новосибирске на улице Малыгина в Ленинском районе сегодня, 5 августа, загорелась мусорная свалка.
REGNUM вчера в 23:25
6
Армия и оружие

Авиаполк в Красноярском крае получил пять модернизированных МиГ-31БМ

Пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поставлены в авиаполк в Красноярском крае после прохождения модернизации и ремонта.
ТАСС 05:17
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
16
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
58
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Экономика

Лукашенко анонсировал новые пути поставок нефти и газа в Белоруссию

Белоруссия до 2025 года будет активно осваивать новые рынки экспорта энергоресурсов и диверсифицировать кредитный портфель, отметил президент Лукашенко.
Политическая Экспертиза 03:27
1
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
782
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
473
Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
964
Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
576
Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
32
Экономика

Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ

Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
ВашГород.ру 21:45
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня вчера в 22:51
1,1K
Общество

Мощный тайфун из Китая принесет ливни на Сахалин

RuNews24.ru 03:39
1
Здоровье

Как в амурских школах будут отмечать День знаний, пока неизвестно

Что касается масочного режима, то жесткого требования в 16-м постановлении по масочному режиму не прописано, но каждый родитель может сам принять решение что его ребенок будет ходить в маске.
АСН24 22:33
Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
990
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП

Известия 18:41
27
Космос

NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе

Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 22:45
4
Авто

Минпромторг может создать легальный рынок подержанных автозапчастей

На территории РФ могут открыть легальный рынок подержанных автозапчастей.
Новые автомобили 22:43
6
Общество

У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной.
URA.Ru 22:45
12
Здоровье

Чехарда с данными по смертности от коронавируса и массовые акции протеста в Кузбассе: топ новостей за 5 августа

Коронавирус По данным оперативного штаба на 5 августа, в Кузбассе зарегистрировано 97 граждан с коронавирусом.
ВашГород.ру 20:00
Политика

Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки

Коммерсантъ 19:58
8
Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
51
Шоу-бизнес

Основатель «Уральских пельменей» объяснил уход Михалковой из шоу

Участник и один из основателей популярного шоу Уральские пельмени Сергей Исаев заявил, что артистка Юлия Михалкова захотела стать акционером.
Политическая Экспертиза 12:19
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное