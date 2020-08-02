Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил сократить траты на оборонку

Минфин России предложил сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на 323 млрд рублей на следующие три года.
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Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
РИА Новости06:47

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Минфин предложил сократить траты на оборонку более чем на 300 млрд рублей

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Минфин предложил сократить оборонную программу

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Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

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«Обеспечение обороноспособности страны» могут удешевить

Вести.Ru07:52

Минфин предложил сократить траты на оборонку

Газета.Ru07:15

Власти РФ хотят сократить финансирование обороны

News.ru07:08

Минфин предложил сократить оборонную программу

Говорит Москва09:29
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Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

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В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа.
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Свою историю десантники ведут со 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-Воздушных Сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
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Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
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Происшествия

Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки

По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

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Экономика

Из-за падения рубля эксперты рекомендовали покупать определенные вещи

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на МК, в августе продолжается падение рубля.
ToDay News Ufa вчера в 06:49
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Общество

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в РФ, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:02
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости 31 июля в 14:00
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Культура

Неёлова объяснила уход Гармаша из «Современника» личными амбициями

Актера Сергея Гармаша подтолкнули к уходу из театра «Современник» «личные амбиции» и «неоправданные ожидания», заявила РБК актриса театра Марина Неёлова.
РБК 09:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
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Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Футбол

Мбаппе с высокой долей вероятности сыграет против «Аталанты»

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе точно не сыграет против итальянского клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 15:41
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
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Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака.
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Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян арестовали

Задержанные в Белоруссии россияне были арестованы, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Следственного комитета страны Ивана Носкевича.
Накануне.Ru 03:50
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Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
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Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»

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Шоу-бизнес

Продавщица в аптеке заявила о беременности Подольской вторым ребенком

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Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности

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Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

РБК 08:49
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