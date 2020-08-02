Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей

Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
РИА Новости06:47

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Минфин предложил сократить траты на оборонку

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News.ru07:08

Минфин предложил сократить оборонную программу

РИА Новости06:47
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Экономика

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами.
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

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СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

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Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
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Кино

Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

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Экономика

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

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Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

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В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
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Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

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Общество

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
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Фигурное катание

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Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
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Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
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Происшествия

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WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной

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Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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