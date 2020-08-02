Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.

Здоровье В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 75

Экономика Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами.

Кино Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара» Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар». 28

Экономика Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году. 2

Происшествия Австриец отбил пальцы у гипсовой модели XIX века при съемке селфи Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби. 1

Общество ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет. 388

Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров. 27

Космос Корабль Crew Dragon вернулся на Землю Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях. 772

Космос Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. 4

Происшествия Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator. 36