Экономика
Lenta.ruМинфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.РИА Новости06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Здоровье
Районы с самой высокой смертностью от рака, инфицированное мясо и аномальная погода в августе: Главные новости Уфы и Башкирии за неделю
Редакция UfaTime.ru продолжает публиковать самые популярные новости минувшей недели.
UfaTime.ru 00:29
Армия и оружие
Российские подлодки заинтересовали Пентагон
Газета.Ru 17:18
Политика
Абхазия сняла ограничения и открыла границу с Россией
С сегодняшнего дня, с 1 августа, Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией.
ТК Звезда вчера в 09:44
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Эхо Москвы вчера в 16:13
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Политика
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес запланированное на 3 августа обращение к народу и парламенту.
Lenta.ru 10:29
Экономика
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами.
РИА Новости 17:00
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар».
ToDay News Ufa 16:07
Экономика
Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
Известия 17:01
Происшествия
Австриец отбил пальцы у гипсовой модели XIX века при съемке селфи
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости 14:42
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com вчера в 06:26
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Шоу-бизнес
Аршавин через суд выселяет из квартиры бывшую жену и дочь
RuNews24.ru 11:41
Космос
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
РИА Новости 14:49
Космос
Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
РИА Новости 30 июля в 13:38
Происшествия
Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР
К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета 04:46
Политика
WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok
Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Футбол
Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной
В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29