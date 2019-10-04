Экономика
ТАССМинфин предложил составить список профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета 10:22
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело вчера в 22:32
Хоккей
Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Футбол
Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
Путин сказал, что мечтает о вовлечённости людей в работу чиновников
Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.
News.ru 11:57
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 01:50
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Единоборства
Глава ВФЛА отреагировал на слова супруга Ласицкене
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отреагировал на твит журналиста и комментатора Владаса Ласицкаса о подарке ВФЛА его супруге Марии Ласицкене в честь победы спортсменки на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту.
Нева Спорт 09:52
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество
Гороскоп на 2 октября. Нужно не только брать, но и отдавать
Вторая половина будет оказывать вам знаки внимания, вам не следует забывать простую поговорку о том, что нужно не только брать, но и отдавать.
ИА ЯСИА 01 октября в 18:00
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Политика
По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии
В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.
Комсомольская правда 12:57
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36