Экономика

ТАССТАССМинфин предложил составить список профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых

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Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС05:32

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РБК06:01

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости05:53

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета05:33

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Коммерсантъ06:41

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском05:30
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На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Синице

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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
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