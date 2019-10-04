Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.

Хоккей Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Политика Путин сказал, что мечтает о вовлечённости людей в работу чиновников Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Единоборства Глава ВФЛА отреагировал на слова супруга Ласицкене Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отреагировал на твит журналиста и комментатора Владаса Ласицкаса о подарке ВФЛА его супруге Марии Ласицкене в честь победы спортсменки на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Гороскоп на 2 октября. Нужно не только брать, но и отдавать Вторая половина будет оказывать вам знаки внимания, вам не следует забывать простую поговорку о том, что нужно не только брать, но и отдавать.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Шоу-бизнес Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос» Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.

Политика По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.