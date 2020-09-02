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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов

Минфин России разработал законопроект, который должен упростить гражданам процедуру получения налоговых вычетов, передает РИА "Новости".В источнике
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РЕН ТВ

Минфин РФ разработал закон об облегчении выдачи налогового вычета

РЕН ТВвчера в 08:37
РБК

Получить налоговый вычет при покупке квартиры станет проще

РБКвчера в 10:25
Телеканал 360°

Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Телеканал 360°вчера в 10:11
Говорит Москва

В Минфине предложили упростить процедуру получения налоговых вычетов

Говорит Москвавчера в 08:47
Коммерсантъ

Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов

Коммерсантъвчера в 11:25
РИА Новости

Получить налоговые вычеты в России станет проще

РИА Новостивчера в 07:56
Парламентская газета

Получить налоговый вычет по НДФЛ станет проще

Парламентская газетавчера в 07:47

Минкульт отправил наследников Цоя в суд из-за претензий к Учителю

Финальный трейлер и описание фильма "Цой" Алексея Учителя Конфликт вокруг фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя разыгрался после того, как Александр Цой написал письмо Владимиру Путину с просьбой запретить картину к показу.
Sibnet Новости02:33
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Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
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Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

«Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
Ведомостивчера в 12:04
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Игровые видеокарты NVIDIA Ampere призваны повторить успех Pascal

Источник изображения: NVIDIA Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на вчерашней презентации игровых новинок осеннего сезона открыто обратился к обладателям видеокарт поколения Pascal, которое дебютировало в 2016 году.
3DNewsвчера в 07:07

Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

Стало известно о произошедшей на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу перепалке между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым.
Lenta.ru02:28
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