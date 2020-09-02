Финальный трейлер и описание фильма "Цой" Алексея Учителя Конфликт вокруг фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя разыгрался после того, как Александр Цой написал письмо Владимиру Путину с просьбой запретить картину к показу.
В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
«Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
Источник изображения: NVIDIA Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на вчерашней презентации игровых новинок осеннего сезона открыто обратился к обладателям видеокарт поколения Pascal, которое дебютировало в 2016 году.
Стало известно о произошедшей на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу перепалке между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым.