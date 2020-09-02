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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов

Минфин России разработал законопроект, который должен упростить гражданам процедуру получения налоговых вычетов, передает РИА "Новости".В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов

Коммерсантъвчера в 11:25
РЕН ТВ

Минфин РФ разработал закон об облегчении выдачи налогового вычета

РЕН ТВвчера в 08:37
Взгляд.ру

В России собрались упростить получение налоговых вычетов

Взгляд.рувчера в 10:24
Говорит Москва

В Минфине предложили упростить процедуру получения налоговых вычетов

Говорит Москвавчера в 08:47
РБК

Получить налоговый вычет при покупке квартиры станет проще

РБКвчера в 10:25
РИА Новости

Получить налоговые вычеты в России станет проще

РИА Новостивчера в 07:56
Парламентская газета

Получить налоговый вычет по НДФЛ станет проще

Парламентская газетавчера в 07:47

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Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

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