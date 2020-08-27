Экономика
ИА Красная ВеснаМинфин РФ предложил упростить приватизацию госимущества
Законопроект, разрешающий приватизацию госимущества без включения объектов в федеральный прогнозный план, подготовило Министерство финансов РФ, 27 августа сообщает газета «Известия».
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Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовил Минфин для ускорения темпов оборота недвижимого и движимого имущества, не приносящего доход и не востребованного государством.Известиявчера в 17:01
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