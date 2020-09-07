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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предлагает бизнесу платить все налоги единым авансом

Коммерсантъ18:18
News.ru

Бесполезная мелочь: Минфин решил «разгрузить» ИП и юрлица с помощью ЕНП

News.ruвчера в 14:43
Российская газета

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Российская газета7 сентября в 06:46
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомости7 сентября в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАСС7 сентября в 11:54
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газета7 сентября в 10:03
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Рувчера в 07:57

ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает созвать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 9 сентября в целях деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
ТАССвчера в 16:23

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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