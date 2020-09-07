Газета.RuМинфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлицНевские Новости5Невские НовостиРоссийская газетаГазета.RuВятка-На-СетиТК ЗвездаИнициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.В источникеОценить6Комментировать4Подробнее о событииМинфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнесаКоммерсантъ14:50Минфин предложил упростить уплату налогов для юридических лиц и ИПТК Звезда12:52Зачет автоматомРоссийская газета06:46Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИПТАСС11:54Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налоговПарламентская газета10:03Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочноNews.ru08:09Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИПВедомости12:52Показать ещё