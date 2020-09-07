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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Коммерсантъ14:50
ТК Звезда

Минфин предложил упростить уплату налогов для юридических лиц и ИП

ТК Звезда12:52
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газета06:46
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАСС11:54
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газета10:03
News.ru

Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

News.ru08:09
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомости12:52

«Они были джентльменами». Исландская модель рассказала о визите в номер Фодена и Гринвуда

Исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала о визите в номер к футболистам сборной Англии Филипу Фодену и Мэйсону Гринвуду вместе с кузиной Ларой Клаузен.
Чемпионат15:07

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости16:07
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