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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предлагает бизнесу платить все налоги единым авансом

Коммерсантъ18:18
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАСС7 сентября в 11:54
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Рувчера в 07:57
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомости7 сентября в 12:52
News.ru

Бесполезная мелочь: Минфин решил «разгрузить» ИП и юрлица с помощью ЕНП

News.ruвчера в 14:43
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газета7 сентября в 10:03
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газета7 сентября в 06:46

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды рассказали, что о скором сердечном приступе можно узнать не только по одышке, тревожности и боли в груди, но и по уплотнениям на коже.
Сайт интересных новостей19:59

Иркутские Бонни и Клайд сбежали после следственного эксперимента

Три года назад местные Бонни и Клайд были осуждены за серию разбойных нападений, но вскрылись новые эпизоды их деятельности, а потому пару доставили из колонии на следственный эксперимент.
Вести.Ruвчера в 10:59
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В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли

За последние 24 часа на территории Алтайского края еще у 60 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 67 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:40
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