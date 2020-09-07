Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
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Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов
Парламентская газета7 сентября в 10:03
Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП
ТАСС7 сентября в 11:54