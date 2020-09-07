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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предлагает бизнесу платить все налоги единым авансом

Коммерсантъ18:18
News.ru

Бесполезная мелочь: Минфин решил «разгрузить» ИП и юрлица с помощью ЕНП

News.ruвчера в 14:43
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газета7 сентября в 10:03
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомости7 сентября в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАСС7 сентября в 11:54
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Рувчера в 07:57
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газета7 сентября в 06:46

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Тайга.инфовчера в 12:17

Суд не арестовал болельщиков ФК «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита»

Измайловский районный суд Москвы не стал арестовывать четверых задержанных болельщиков футбольного клуба «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита» в хинкальной на улице Халтуринская.
Вечерняя Москва17:06
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Сахалинский детский омбудсмен хочет штат аналитиков на пять миллионов рублей в год

На заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты рассмотрели 17 вопросов, в том числе один о расширении штата для уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области.
Сахалин.Инфовчера в 01:36

Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUMвчера в 21:05

Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufa7 сентября в 08:20
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Трамп заявил, что Россия серьезно загрязняет окружающую среду

Трамп заявил, что план кандидата в президенты от демократов Джо Байдена уничтожит средний класс США, и представит беспрепятственный доступ ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды - КНР, России и Индии.
Газета.Ru17:56

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUMвчера в 08:49
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