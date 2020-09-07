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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предлагает бизнесу платить все налоги единым авансом

Коммерсантъ18:18
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газета7 сентября в 06:46
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Рувчера в 07:57
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомости7 сентября в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАСС7 сентября в 11:54
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газета7 сентября в 10:03
News.ru

Бесполезная мелочь: Минфин решил «разгрузить» ИП и юрлица с помощью ЕНП

News.ruвчера в 14:43

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Газета.Ruвчера в 07:01

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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