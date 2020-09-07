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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
С чего всё началось
Минфин России подготовил
 законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
Коммерсантъвчера в 14:50
Подробнее о событии
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Ру07:57
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газетавчера в 06:46
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомостивчера в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАССвчера в 11:54
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газетавчера в 10:03
News.ru

Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

News.ruвчера в 08:09
Коммерсантъ

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Коммерсантъвчера в 14:50

Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко

Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко
РИА Новости09:10

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .
Российская газета08:48
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
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МИД Сербии вызвал российского посла после скандального поста Захаровой

Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла России Александра Боцана-Харченко для дачи объяснений по поводу скандального высказывания официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Трудвчера в 11:26
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01