Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
С чего всё началось
Минфин России подготовил
законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
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