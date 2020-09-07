Невские Новости 14

Как отметили в ведомстве, изменения позволят уплачивать все налоги и сборы единым платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2022 года.