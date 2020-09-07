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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм "единого налогового платежа" на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.В источнике
С чего всё началось
Минфин России подготовил
 законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
Коммерсантъвчера в 14:50
Подробнее о событии
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газетавчера в 10:03
Коммерсантъ

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Коммерсантъвчера в 14:50
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомостивчера в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАССвчера в 11:54
ИА Клерк.Ру

Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

ИА Клерк.Ру07:57
News.ru

Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

News.ruвчера в 08:09
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газетавчера в 06:46

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru11:13
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БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды

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РБК11:18
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

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ИА Красная Веснавчера в 02:49
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КДК РФС признал факт задолженности перед Мирзовым со стороны «Тосно»

В решении указано, что КДК признал факт наличия задолженности «Тосно» перед игроком по заработной плате за март, апрель и май 2018 года, по компенсации найма жилого помещения, по о выплате компенсации за переезд к новому месту работы, а также по премиальным выплатам.
Спорт-Экспресс11:19