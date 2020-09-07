Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Как отметили в ведомстве, изменения позволят уплачивать все налоги и сборы единым платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Минфин России подготовил
законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
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