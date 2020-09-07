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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Как отметили в ведомстве, изменения позволят уплачивать все налоги и сборы единым платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Минфин России подготовил
 законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
Коммерсантъвчера в 14:50
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАССвчера в 11:54
Коммерсантъ

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Коммерсантъвчера в 14:50
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомостивчера в 12:52
РБК

Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей

РБК00:43
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газетавчера в 10:03
News.ru

Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

News.ruвчера в 08:09
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газетавчера в 06:46

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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