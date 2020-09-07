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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Коммерсантъвчера в 14:50
News.ru

Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

News.ruвчера в 08:09
Ведомости

Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

Ведомостивчера в 12:52
ТАСС

Минфин предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлиц и ИП

ТАССвчера в 11:54
Парламентская газета

Гутенев оценил предложение по упрощению порядка уплаты налогов

Парламентская газетавчера в 10:03
ТК Звезда

Минфин предложил упростить уплату налогов для юридических лиц и ИП

ТК Звездавчера в 12:52
Российская газета

Зачет автоматом

Российская газетавчера в 06:46

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live24вчера в 05:33
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Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
ТАСС17:07

NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
RT на русском19:50

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Шесть случаев коронавируса выявили в техникуме на Алтае

Коронавирус в Алтайском крае с началом учебного года начали выявлять в учебных заведениях, в частности, три случая выявлено в школе искусств в Барнауле и шесть в колледже кинологии и предпринимательства.
ТАССвчера в 06:26
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Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное деловчера в 04:59
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В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09

Китай обвинил Индию в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе

Официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли обвинил Нью-Дели в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе, сообщает во вторник ТАСС.
Парламентская газета17:50

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

Ученые, которые прикрепили штамм бактерий к внешней стороне Международной космической станции, были удивлены, обнаружив, что он выжил в течение трех лет в открытом космосе.
Южный Федеральный5 сентября в 23:46
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.comвчера в 06:40
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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