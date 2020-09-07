Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Коронавирус в Алтайском крае с началом учебного года начали выявлять в учебных заведениях, в частности, три случая выявлено в школе искусств в Барнауле и шесть в колледже кинологии и предпринимательства.
Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
Официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли обвинил Нью-Дели в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе, сообщает во вторник ТАСС.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.