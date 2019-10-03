Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, отмечают в Минфине.

с чего всё началось

Суть изменений состоит в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит платить налог от прибыли от российской аудитории, а не по месту регистрации головного офиса.

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