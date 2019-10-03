Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Суть изменений состоит в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит платить налог от прибыли от российской аудитории, а не по месту регистрации головного офиса.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, отмечают в Минфине.
РБКвчера в 23:03

Подробнее о событии

Минфин предложил обязать компании Google и Фейсбук платить в России налог на прибыль

Эхо Москвы05:31

Минфин: Google, Facebook и Apple должны платить налог на прибыль в России

Телеканал 360°03:06

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:30

Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Коммерсантъ02:31

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Ведомости02:25

Минфин предложил ужесточить налогообложение для Google и Facebook

News.ru02:06

Россия решила взять пример с Европы и заставить Google делиться

Lenta.ru02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Экономика

Омский «Полет» будет выпускать по 10 ракет «Ангара» в год

Известия 06:39
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Космос

Корабль «Союз МС-12» отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-12» отстыковался от Международной космической станции.
News.ru 04:25
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания

В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Политика

Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
Kazanfirst.ru 04:40
Недвижимость

Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%

Льготной ипотекой могут воспользоваться молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар".
Вести.Ru 06:20
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК вчера в 17:56
Теннис

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв Александрову

РИА Новости 06:43
Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Общество

Главный синоптик Петербурга обещает горожанам снегопад

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, в эти дни ночные температуры в городе упадут до отрицательных значений.
РБК Санкт-Петербург 04:10
Культура

Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

VSE42.RU 01 октября в 23:54
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Наука

Определена сила укуса тираннозавра

Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Политика

США объявили о новых пошлинах на европейские товары

США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Авто

Chevrolet Corvette превратился в купе-родстер

Летом этого года был представлен Corvette восьмого поколения, спорткар сменил классическую компоновку на среднемоторную.
Тарантас Ньюс 02:41
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Здоровье

Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак

В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru 06:23
Политика

Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России.
Ведомости 06:40
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» во втором туре Лиги чемпионов

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Происшествия

Полицейские признались в убийстве задержанного

По версии следствия, 26 сентября около 1 часа ночи стражи порядка задержали за совершение административного правонарушения 41-летнего мужчину, применив к нему физическую силу и специальные средства (браслеты наручные).
Регион 64 вчера в 10:05
Хоккей

В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ

RT на русском 03:04
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Спорт

Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов

Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное